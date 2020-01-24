700酒吧料周五凌晨重開　酒吧業協會︰部分酒吧推買一送一優惠 (23:15)

新型冠狀病毒疫情緩和，酒吧、麻將館、美容院及健身中心等明日（8日）凌晨起可重開，酒吧業協會副主席錢雋永預計凌晨會有700間有「酒吧批注」的酒吧重開，另600間則明午「happy hour」才會重開。蘭桂坊協會總監張素媚表示，預計近半位於蘭桂坊的酒吧將推出優惠，當中更有酒吧會推出「割喉價」買一送一吸客。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會密切監察情况，如有需要會調整措施。
酒吧被勒令停業逾一個月，錢雋永表示，重開要維持桌子距離，生意已減約三成，再推折扣便要再少賺一點，「市民屈了很久，不能到外國，屈在家很悶，所以我們對生意有信心，如生意額不錯，就未必推折扣了」。
張素媚指出，蘭桂坊約有70多間酒吧，大多明午約4至5時才重開，部分因「生意難做」會推「割喉價」，如「happy hour」買一送一，約50元便有一杯雞尾酒；亦有酒吧晚上推250元「free flow」兩小時，無限飲啤酒、雞尾酒、汽酒等。張素媚又稱，會要求業界做好衛生措施，協會也會巡查，把符合協會衛生標準的酒吧名單放在蘭桂坊協會網站，供市民參考。
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