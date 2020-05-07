引用《緊急法》立《禁蒙面法》部分裁合憲　律政司泛民分別申上訴終院 (22:45)

上訴庭早前推翻高等法院原訟庭裁決，裁定政府引用《緊急法》訂立規例屬合憲，以及《禁蒙面法》部分合憲。律政司今（7日）表示，已就裁決申請上訴至終審法院的許可。至於提出司法覆核的24名泛民立法會議員，同樣已就裁決提出上訴申請。律政司表示，由於司法程序仍未完畢，目前不適宜評論。
上訴庭早前頒下判辭，裁定立法會與回歸前的立法局一樣，當中包括賦予行政機關訂立附屬法例的權力，法庭亦可從中審視有關法例是否合憲，認為《基本法》本身已容許行政機關訂立緊急情况附屬法例，裁定《緊急法》合憲。
至於《禁蒙面法》，上訴庭認為，很多大規模遊行和示威往往演變成暴動，當中大部分暴徒以全黑裝束以逃避犯罪行為責任，可見未經批准集結變化無常，故警方需阻遏人們通過佩戴蒙面物品，以妨礙《公安條例》條文正當執行，故裁定《禁蒙面法》在非法集結和未經批准集結的情況下屬合憲。但上訴庭認為，警方已有足夠警權規管合法集結，加上佩戴蒙面物品的行為本身並非刑事罪行，故裁定條例在公眾集會及遊行中屬違憲。
至於《禁蒙面法》第5條，上訴庭認為，《公安條例》及《警隊條例》已賦予警方權力可命令市民除去蒙面物品，裁定有關權力構成任意干擾基本權利，牴觸法律應提供恰當保障的理念。
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