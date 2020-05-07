印傭涉粥內加類固醇致女僱主增重40磅　改口不認罪稱不知藥物致水腫 (22:15)

印尼籍女被告Rinda（39歲），被控一項意圖使他人損害、精神受創而企圖施用有害物品，以及4項意圖使他人損害、精神受創而施用有害物品罪名。控罪指稱，被告分別於去年10月8、10和24日，在黃大仙現崇山一單位，向陳姓女事主及其兩歲大兒子施用有害物品，即地塞米松。

據了解，事主一家無人患皮膚病，但被告入職後，女事主開始受水腫困擾，體重暴增40磅。辯方曾表示被告不知道女事主有水腫，又稱「肥胖可以有好多原因」，但控方反駁指出增磅顯而易見，認為辯方說法完全不合理。

署理主任裁判官嚴舜儀聽到女事主體重急增，認為情況「幾令人關注」，她其後詢問控方涉案藥物的服用方法、是否醫生處方的藥物，控方均未能回答。據了解，涉案藥物由被告從印尼帶來，可治療皮膚病。

其他報道：北角衝突持摺櫈地盤工認藏武器還押候判 稱擔心弟弟被「私了」​​

其他報道：醉漢將軍澳連儂牆撕海報襲男途人 認罪判囚4個月