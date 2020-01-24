晶苑：執董王志輝已申報身兼HKRITA董事　沒參與決定助港府生產口罩 (21:00)

晶苑表示，HKRITA於2月下旬尋求晶苑協助解決生產技術問題，並透露港府有意向全民派發重用口罩，要求晶苑提供生產協助，集團表示全力配合及支持。

由於數量龐大，生產時間迫切，因其時越南疫情較輕緩，物流通關暢順，晶苑選擇在集團旗下當地工廠生產，調配原有訂單，並預留廠房、重整生產線、工序及技術人員編制，以配合生產。其間遇上不少困難，包括原料供應緊張，航運延誤，生產多次中斷，需要調動上萬員工日夜輪班，務求達到港府要求的指標，於6星期內完成生產700多萬個口罩，送達香港。

晶苑表示，在危患時竭盡所能參與計劃，並非從一般商業角度考量，只按生產成本報價，每個口罩加工費報價為少於一美元。

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