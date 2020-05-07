消防總隊目否認非禮女下屬　稱幫手撥塵觸碰事主頭髮下巴 (20:45)

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被告陳耀康（52歲）否認6項非禮和3項普通襲擊罪。他自辯時稱，與事主X是普通朋友，與Y只是同事，並否認案中指控。對於X稱被告在她與其他同事列隊聽取長官訓示時，從後出手摸她的臀部，被告反駁稱當時只有他一個人遭訓示，他沒有觸摸X。

有關去年3月17日發生於尖沙嘴消防局升降機的非禮指控，閉路電視拍攝到被告先後觸碰X的下巴及頭髮，被告解釋，他見到X的下巴及頭髮「有啲污塵」，伸手幫她撥走。法官再看一次片段後表示，「我嘅觀察係被告人伸手，X閃避開」，被告回應，當時都感到不好意思，又說「我唔係特登想掂佢」。

被告又稱他曾經在公事上責罵過X和Y。他提到X曾委託非消防處職員送遞局內物品包，他知悉事件後責罵X，形容自己當時「眼神兇狠、說話大聲」；負責管理同事銀行帳戶的Y，曾於被告調職前擅自結束其帳戶，被告認為不吉利，猶如「斷我衣食」，於是大聲責備Y。案件明日（8日）續審。

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