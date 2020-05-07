劉小麗選舉呈請案　高院押後裁決 (17:30)

呈請人為劉小麗，答辯人為九龍西選舉主任郭偉勳，以及該次補選中當選的陳凱欣。

代表劉小麗的資深大律師石永泰稱，劉小麗雖因2016年的宣誓事件被DQ，但該次DQ只針對2016年的立法會議席，不代表她被禁止參加其他選舉。

石永泰又指出，當年同樣因宣誓事件遭DQ的姚松炎，當他報名參選九龍西補選時，選舉主任郭偉勳卻致函姚松炎，要求他進一步解釋其政治主張，形容同一名選舉主任面對同樣遭DQ的參選人，卻採用不同的處理手法，做法「留下巨大的問號」。

代表九龍西選舉主任郭偉勳的資深大律師莫樹聯表示，劉小麗曾因宣誓問題遭DQ，事件反映她沒有按人大就《基本法》第104條的演繹，跟從當中的要求和條件宣誓，故情況涉及憲法問題，與「劉頴匡案」和「周庭案」有不同之處。

莫樹聯又說，劉小麗於2016年所作的宣誓有延續影響（lingering effect），至她參加補選亦未見其立場轉變或悔改（repent）。他舉例稱，假如有人因公開主張港獨而遭褫奪議員資格，短期內仍能參加補選，相關情況將顯得荒謬，因該人已缺乏成為議員的資格。

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