港增4新冠病毒確診　全部昨由巴基斯坦返港 (16:40)

新增確診個案詳情：

個案1042：

．11歲男童，2月中與家人回巴基斯坦探親

．是個案1044的姪兒，兩人4月底在巴基斯坦曾一同起吃晚飯

．有5名密切接觸者

個案1043：

．47歲男子，2月初獨自回巴基斯坦探親

．與一名表兄弟乘飛機回港，一同入住駿洋邨檢疫中心，兩人在巴基斯坦時並非同住

．有一名密切接觸者

個案1044：

．29歲男子，3月初與家人回巴基斯坦探親

．個案1042的親戚，兩人在巴基斯坦時並非同住

．有3名密切接觸者

個案1045：

．40歲男子，4月11日與家人回巴基斯坦，5月6日一同返港

．有4名密切接觸者

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4名新增確診者乘搭的航班，其他乘客的新冠病毒檢測結果均呈陰性，除由巴基斯坦經多哈乘該航班回港的人，其他乘客已獲安排接受家居檢疫。她指出，連同上周政府安排的專機，至今有750人由巴基斯坦回港並入住駿洋邨接受檢疫。

張竹君稱，由於近日新增的確診個案全部為在機場已發現的輸入個案，相關病人無留在社區，故相信社區傳播風險不大。

瑪麗醫院現復陽個案

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，瑪麗醫院有一復陽個案為個案410病人，於4月16日兩次檢測結果陰性後出院，惟病人5月5日因頭痛及腹瀉再入院，接受檢測後結果呈陽性，但病毒數值（CT Value）達36，屬「很大」水平，樣本亦送往衛生署，今日結果仍是陽性，但尚未知CT值。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢曾解釋，病毒數值在一定程度上與每毫升樣本的病毒量呈反比，當數值為20至21時，每毫升約有百萬個病毒；24至25時，約有10萬個；27至28時約有萬計病毒。

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