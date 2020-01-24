麥包妻稱抄賣iPhone受騙惹錢債糾紛　被告否認要脅麥妻若拒還錢「同曾志偉講」 (16:33)

藝人麥長青（麥包）的太太林孜6年前捲入炒賣iPhone受騙案，騙徒懷疑以另一苦主的錢「數冚數」向麥太還債，另一苦主不滿，遂向麥太追數，更疑驚動TVB高層。事件引發錢債糾紛，案件今日（7日）在高等法院續審。麥包供稱事件令他代言身價減剩三分之一，聲稱若非事件「好彩嘅話，（身價）可能已經升咗3倍！」麥太作供時忍不住哭泣，稱「唔想再recall（喚起）返依啲記憶！」，法官一度着她冷靜，並問她是否需要休息，她說：「唔洗！我想快啲完咗佢！」
麥包夫婦作供後，隨即換被告一方即手機商人黃美芳作供。黃透露她從内地來港，1997年起從事電話買賣，說「全香港都有我嘅客户」。她憶述，案發時向另一商人吳志豪買iPhone轉售，並開出一張沒有寫抬頭的118萬元支票。
對開出沒有抬頭的支票，黃美芳解釋是應吳志豪要求並相信他，又稱發現118萬元被吳轉入麥包帳户，而非用作採購iPhone時，她沒馬上察覺問題是「疏忽」。代表麥包的大律師指出，既然黃開出沒有抬頭的支票，則不會干預吳志豪如何處理支票。
麥包一方又透露，黃美芳曾在電話中向麥太說「唔畀番錢，就同曾志偉講」、「影響你先生聲譽就唔好啦」。她承認案發時已知麥太同是苦主，但對上述言論則回應「唔記得」、「無講過」。案件今午續審。