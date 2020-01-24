麥包妻稱抄賣iPhone受騙惹錢債糾紛　被告否認要脅麥妻若拒還錢「同曾志偉講」 (16:33)

麥包夫婦作供後，隨即換被告一方即手機商人黃美芳作供。黃透露她從内地來港，1997年起從事電話買賣，說「全香港都有我嘅客户」。她憶述，案發時向另一商人吳志豪買iPhone轉售，並開出一張沒有寫抬頭的118萬元支票。

對開出沒有抬頭的支票，黃美芳解釋是應吳志豪要求並相信他，又稱發現118萬元被吳轉入麥包帳户，而非用作採購iPhone時，她沒馬上察覺問題是「疏忽」。代表麥包的大律師指出，既然黃開出沒有抬頭的支票，則不會干預吳志豪如何處理支票。

麥包一方又透露，黃美芳曾在電話中向麥太說「唔畀番錢，就同曾志偉講」、「影響你先生聲譽就唔好啦」。她承認案發時已知麥太同是苦主，但對上述言論則回應「唔記得」、「無講過」。案件今午續審。

相關報道：麥包稱妻炒iPhone受騙入稟索償逾百萬 自稱理財不善每周零用錢500元（5月6日）