兩青年涉西灣河蒙面非法集結等　廚師涉鐵罐堵路　3人准保釋 (12:46)

去年11月11日有網民發起「三罷」，多區出現衝突，其中兩青年涉在西灣河參與行動，被控一項非法集結、兩項在非法集結使用蒙面物品，以及兩項管有攻擊性武器罪名，另一名廚師亦涉在同日同地用鐵罐堵路，被控一項在公眾地方造成阻礙罪。兩案今（7日）在東區裁判法院提堂，案件押後6月再訊，三名被告均獲准保釋。
首宗案件被告依次為報稱無業的羅俊傑（26歲）及黃衍偉（21歲），被控在2019年11月11日在西灣河大石街及成安街交界，與其他不知名的人參與非法集結，並使用口罩作蒙面物品，以及各管有一個槌子。
控方原要求法庭下令兩被告不得離港，但主任裁判官錢禮質疑原因，並稱在新型冠狀病毒疫情下「香港現時是最安全的地方」。案件押後至6月22日待警方完成調查，兩被告獲准以1000元及每星期向警署報到一次等條件保釋。
第二宗案被告為報稱廚師的鄭鉦達（30歲），被控在2019年11月11日在西灣河筲箕灣道與海寧街交界，留下1呎乘1呎乘2呎的銀色鐵罐，對該處車輛造成阻礙。案件押後至6月4日待警方調查及控方索取法律意見，被告獲准以1000元及每周向警署報到一次等條件保釋。
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