兩青年涉西灣河蒙面非法集結等　廚師涉鐵罐堵路　3人准保釋 (12:46)

首宗案件被告依次為報稱無業的羅俊傑（26歲）及黃衍偉（21歲），被控在2019年11月11日在西灣河大石街及成安街交界，與其他不知名的人參與非法集結，並使用口罩作蒙面物品，以及各管有一個槌子。

控方原要求法庭下令兩被告不得離港，但主任裁判官錢禮質疑原因，並稱在新型冠狀病毒疫情下「香港現時是最安全的地方」。案件押後至6月22日待警方完成調查，兩被告獲准以1000元及每星期向警署報到一次等條件保釋。

第二宗案被告為報稱廚師的鄭鉦達（30歲），被控在2019年11月11日在西灣河筲箕灣道與海寧街交界，留下1呎乘1呎乘2呎的銀色鐵罐，對該處車輛造成阻礙。案件押後至6月4日待警方調查及控方索取法律意見，被告獲准以1000元及每周向警署報到一次等條件保釋。

其他報道：嘉道理農場重開 5月開花品種：本土原生紫玉盤、距花山薑、香港過路黃

其他報道：蓬佩奧押後提交香港報告