警檢獲25公斤冰毒拘4人　兩休班警被捕將停職 (23:55)

消息指出，其中兩名被捕男子為警方西九龍總區反黑組的休班警署警長及警員，曾參與上周二（4月28日）搗破油麻地上海街空置地舖的1.58億元冰毒倉庫案。

警方表示，旺角警區特別職務隊人員今日凌晨約零時進行打擊毒品行動，突擊搜查尖沙嘴麼地道一個酒店房間，在房間內檢獲約2.17公斤懷疑冰毒、約7.6克懷疑氯胺酮、約37克懷疑霹靂可卡因、一批吸食毒品工具及約27萬港元現金。行動中，人員拘捕一名41歲本地男子、一名42歲本地男子及一名28歲本地女子涉嫌「販毒」。檢獲的毒品市值約140萬元。案件現交由毒品調查科跟進。

經調查後，毒品調查科人員搜查一個位於石硤尾的住宅單位，檢獲約23公斤懷疑「冰」毒，懷疑與較早前拘捕的41歲警務人員有關。另外，警方晚上再拘捕一名37歲本地男子涉嫌「販毒」。

所有被捕者現正被扣留調查。其中兩名41歲及37歲被捕男子為休班警務人員，將會被停職。

根據現階段調查，警方有理由相信至今檢獲的25公斤懷疑「冰」毒與4月28日一宗毒品案件有關。警方亦會調查該被捕警員是否涉及其他毒品案件，不排除有更多人被捕。警隊對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心。警方會全面檢視涉案警員參與過的其他案件。

警方表示，非常重視人員的操守和誠信，不會姑息違法或違紀的人員，會公平公正、嚴肅調查所有相關個案，絕不偏私。

根據資料，今年至少8名警員被捕。

4月29日報道：警鬧市地舖檢1.58億元冰毒 1991年以來最大宗單一冰毒案