晶苑國際越南生產銅芯抗疫口罩CuMask　南豐紗廠無償借車間　創科局稱無利益輸送 (11:33)

對於統籌項目的香港紡織及成衣研發中心的董事王志輝，與晶苑國際集團的執行董事重疊，蔡淑嫻說並非聯絡該董事，也不明為何質疑有利益輸送，「佢哋要做咁多嘢，面對好多成本或運輸的『海鮮價』，我其實好擔心㗎，唔知佢哋收唔收得返成本」。

蔡淑嫻稱，2月留意到口罩缺乏情況，有採購可重用口罩計劃，局方曾聯絡供應商，但當時大部分表示因各種原因已停產。她說，屬公營的紡織及成衣研發中心一直有研發重用口罩，其設計達要求及有檢測證明，中心亦能找到原材料供應，遂以直接採購方式，在2月21日簽約委託紡織及成衣研發中心統籌。

稱跟足政府採購程序

蔡淑嫻說，為免紡織及成衣研發中心未能成事，同時間找了十多間生產商或代理商作後備，惟均沒有或未能提供檢測證明。她強調，700多萬個口罩需時製作，過程跟足政府採購程序及世界貿易組織的政府採購協議要求，在公眾健康情況緊急下可直接採購，而紡織及成衣研發中心承接此項目屬非牟利性質。

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