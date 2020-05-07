嘉道理農場重開　5月開花品種：本土原生紫玉盤、距花山薑、香港過路黃 (09:17)

紫玉盤 水果氣味吸小甲蟲

紫玉盤是香港的原生植物，花朵呈暗紫紅色或淡紅褐色，花期為5月至6月。聞起來像水果的花朵，會吸引各種小甲蟲。每朵花開約4天：在第1天，該花為雌性；在第2天進入過渡期；最後一天為雄性階段，雄蕊會釋放花粉，以確保下一代繁殖。

距花山薑 本土薑科植物

距花山薑是香港野生本土薑科植物，生於林下。具黃色和紅色雜色花朵，紅色花朵常在直立的花序中出現。此品種生長在高溫多濕的環境，不耐寒，怕霜雪，喜陽光，又耐蔭。

香港過路黃 路邊山徑可見

香港過路黃是本地原生的多年生草本植物，生於路邊、疏林下，在香港的天然分佈區內數量不少。每年4月至5月的香港島及馬鞍山的中海拔山徑路旁，皆有機會看見朵朵葉子上盛放着點點的黃花。

美花石斛 園藝藥用兼備

美花石斛在園藝和藥用方面都非常受歡迎，由於非法採集，令其在華南、老撾和越南多國極為罕見。在4月下旬至5月上旬，它會長出粉紅色和橙色花朵，惟觀賞期短暫。

石仙桃 香港常見蘭花

石仙桃是在香港常見的蘭花之一，常見於海拔超過100米的林地中，仍能在巨石上和長滿苔蘚的樹枝開花。在4月和5月時長出新的假鱗莖，懸垂的花序綻放多達30顆閃亮的白花鏈。

杜虹花 夏天結紫色果實

杜虹花於春季開花，花朵由許多的小花聚集而成，單葉對生。踏入初夏，杜虹樹會開始結果，果實由嫩綠色變成淡紫色，而成熟的果實會變為深紫色。

裂斗錐栗 米黃小花如煙花

裂斗錐栗是常綠大喬木，高達10至20米，葉形大，花期在4至6月。一簇簇長長的米黃色小花開在樹頂上，形態如一串串煙花盛放，在郊野公園中是常見植物之一。

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