智能身分證換證時間表更新　涉1957至1963、1970至1976年出生者 (22:15)

入境處公布，由於新型冠狀病毒疫情漸趨穩定，全港9間智能身分證換領中心將於下周一（11日）起全面恢復服務。為有序安排換證中心暫停服務期間受影響的市民換證，處方修訂1957至1963年，以及1970至1976年出生香港居民的換證時間表。詳情可參閱附圖。
若由5月11日至7月27日期間，所有換證中心因公共衛生原因需暫停服務21個工作日或以上，上述香港居民的換證時間表會進一步調整，入境處屆時將盡快公布。
|合申請資格人士
|經修訂的申請限期
|於1957年、1958年或1959年出生現有身分證持有人
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2019年11月16日至2020年7月27日
|於1960年或1961年出生的現有身分證持有人，以及第六屆區議會議員
|2020年2月18日至7月27日
|於1962年或1963年出生的現有身分證持有人
|2020年7月28日至9月22日
|於1970年、1971年或1972年出生的現有身分證持有人
|2020年9月23日至12月7日
|於1973年或1974年出生的現有身分證持有人
|2020年12月8日至2021年1月28日
|於1975年或1976年出生的現有身分證持有人
|2021年1月29日至3月19日