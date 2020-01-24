智能身分證換證時間表更新　涉1957至1963、1970至1976年出生者 (22:15)

入境處公布，由於新型冠狀病毒疫情漸趨穩定，全港9間智能身分證換領中心將於下周一（11日）起全面恢復服務。為有序安排換證中心暫停服務期間受影響的市民換證，處方修訂1957至1963年，以及1970至1976年出生香港居民的換證時間表。詳情可參閱附圖。