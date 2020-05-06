衛生署改新冠病毒確診者出院準則　有抗體者毋須兩次檢測陰性 (20:18)

根據新準則，確診者如符合以下情況，可終止隔離：

（i）自發病後或無病徵者採集到首個陽性樣本已超過10日；

（ii）病人的臨牀狀況好轉及退燒；

（iiia）以同類臨牀樣本在相隔24小時進行兩次新型冠狀病毒「反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）測試」，結果均呈陰性；曾對糞便樣本測試結果呈陽性的病人，在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性；或

（iiib）對新型冠狀病毒抗體測試結果呈陽性

按照原有準則，確診病人必須在相隔24小時進行兩次新型冠狀病毒RT-PCR測試，結果均呈陰性，才可出院。

衛生防護中心表示，部分已康復出院的確診者，可能持續排放新冠病毒核糖核酸，但科學委員會認同目前未有證據顯示有關病人可傳播病毒。

根據醫管局及衛生防護中心資料，截至今日中午12時的24小時內，有12名確診者出院，包括2月9日確診、屬「打邊爐家族」的91歲老婦，她是至今留醫時間最長的確診者。累計有931名確診者及一名疑似感染新冠病毒的病人康復出院。

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