美國男子涉違強制檢疫令   改否認控罪續還押 (20:30)

再有外國人因違反檢疫令被檢控。一名美國男子於3月中乘坐飛機由內地抵港，10日後涉擅離報稱檢疫地點的賓館房間，疑與賓館負責人爭執期間有人報警，警員到場後將男子送往駿洋邨完成14日隔離。男子其後被控違反檢疫令，今（6日）被押解往九龍城法院提訊，被告原本認罪，其後因不明白控罪詳情而改稱否認控罪，裁判官將案件排期至本月15日開審，其間被告須繼續還押。
報稱無業的美國漢Roy Steven Lawrence（57歲）否認違反檢疫令，控罪指稱，他於本年3月28日在香港無合理辯解而離開檢疫地點，即尖沙嘴彌敦道54至64號美麗都大廈一單位，違反授權人員於3月18日向他發出的檢疫命令。
據了解，被告聲稱自己沒有錢，要處理財政上的困難，因而離開檢疫房間。他曾向檢疫人員透露需要財政支援，亦多次致電衛生署熱線尋求協助，但衛生署表示未能協助。他其後請求美國總領事館協助，惟領事館回覆稱，由於他在美國沒有居住地址，拒絕提供協助。
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