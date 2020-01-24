麥包稱妻炒iPhone受騙入稟索償逾百萬　自稱理財不善每周零用錢500元 (20:15)

原告為麥長青，被告為黃美芳，以及黃任董事的天時達（香港）有限公司。

麥包供稱，4年前在電視城拍攝《愛回家》時，經理人告知有「惡形惡相」的大漢到場「追數」和要求見無綫高層樂易玲。他事後曾向樂易玲否認欠債，對方着他「唔好搞大件事」，事後樂易玲亦拒絕出庭作證。

麥包稱事件令其事業大受影響，形容曾有同事見到他後「擰歪面」，自己亦因感受辱而向樂易玲提出解約，惟樂易玲勸告他「唔好咁」。辯方問麥包何時為其事業高峰，麥一度激動稱「未到高峰，係畀你哋扯落嚟！」、「我無得罪你哋，做咩搞到我咁！」

被問及與妻子的關係時，麥包形容二人感情融洽，但因自己理財不善，故妻子負責理財，自己每周會有500元零用錢，「如果老婆畀1000元會好開心，儲起做私己買玩具」。麥包又稱，事件導致妻子感自責和驚慌。聆訊明（7日）續。

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