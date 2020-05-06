調查：逾半市民稱放寬限聚時間程度適中　支持現階段復課者不足一半 (18:30)

香港民研又公布4項「疫後復常指數」的最新結果，「疫後復聚指數」及「疫後公共設施重開指數」分別是62.8及60.8，即逾六成市民認為現可全面撤銷相關限聚措施；「疫後復工指數」為53.8，即逾半市民認為現時可以復工；4項指數中最低是「疫後復課指數」，指數為47.3，反映仍有逾半市民認為現階段不應復課。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認同，在本地連續17日沒有本地新型冠狀病毒確診個案時，港府放寬限聚措施適當，但強調必須維持各口岸及機場的防疫措施，以免有新一輪本地爆發。對於政府放寬跨境學童及個別商務客的入境防疫措施，曾祈殷表示，放寬前必須加強檢疫措施，例如要求這批人入境後每兩至三日接受深喉唾液測試等。他又認為，待本地學童全面復課並檢視實際情況後，跨境學童的入境限制應到最後一刻才放寛。

新冠肺炎 相關報道：

楊潤雄：部分學校安排暑假補課 可按校本處理毋須向教育局申請

本港今無新增新冠病毒個案 連續17日沒本地感染病例

何栢良：「銅芯抗疫口罩似內衣褲」比喻準確 赴醫院或發燒病人勿用

楊永強稱戴口罩沒大作用 陳肇始：戴口罩成日常生活一部分