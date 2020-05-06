消防總隊目涉非禮女下屬　事主沒立刻報警因覺得往後可避開被告 (17:45)

被告陳耀康早前否認6項非禮罪及3項普通襲擊罪。Y作供時憶述，事發於去年1月22日，她在尖沙嘴消防總部通訊中心的錄音房聽帶時，被告進入房間跟她攀談，其間伸手觸碰她的左臉和下巴兩三次，其後Y離開房間，走到兩名同事的座位之間，以為會「安全啲」，但兩名同事正專注工作，沒有理會Y，被告又走到Y的後面，觸碰她的腰和臀部。Y於是逃到女休息室，傳WhatsApp錄音給一名區姓女同事訴說事件。

辯方盤問Y時指出，Y與被告曾在2018年底於茶水間就工作事宜爭執；而案發當日Y曾主動探聽被告與區姓女同事是否有曖昧關係，之後的錄音是為了試探區的反應，稱Y是因兩件事的積怨而虛構事件。Y不同意，表示辯方所指的事件沒有發生。

裁判官最後問Y何解不在事件發生後立刻報警，Y回應說，當時覺得「如果我自己避到，之後就唔會再發生」，又稱「唔想搞大件事」，其後因看到新聞報道另一名女事主X的事件，終鼓起勇氣報案。裁判官表示表面證據成立，需要答辯，案件押後至明早（7日）續審，屆時被告或會作供。

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