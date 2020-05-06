兩學生分別控管有雷射筆及拒捕提堂　准保釋押後再訊 (16:15)

首案被告盧建熹（20歲）報稱學生，被控於2019年11月8日在香港仔海濱公園攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。據悉，當晚11時許附近有人堵路，其間警員發現行人天橋上有雷射光射向地面，遂拘捕被告，被告在警誡下稱雷射筆用作觀星。被告獲准以3000元現金及每星期到警署報到一次等條件保釋。

次案被告梁肇鈞（17歲）報稱學生，被控於2019年11月11日在鰂魚涌康山花園8座附近襲擊女子周月雲及抗拒執行職責的警員23510。據悉，當日早上6時許被告與數名黑衣人於案發地點聚集，隨後有警員欲上前查問時，眾人逃走，其間被告撞倒該名剛巧擋住逃走路線的婦人，而被告被制服期間有掙扎。被告獲准以5000元現金及每星期到警署報到一次等條件保釋。

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