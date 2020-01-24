海關破最大宗走私魚翅涉瀕危物種　估計市值860萬元逾3.8萬鯊魚被宰 (16:18)

海關人員在驗貨場抽查兩個40呎長、報稱由厄瓜多爾進口香港的貨櫃，兩貨櫃以西班牙語報關，報稱載有Pescado seco（魚乾）。由於過去較少接獲西班牙語報關的進口貨櫃，過去海關亦曾破獲南美海路走私瀕危物種案，當中厄瓜多爾海域更是瀕危物種集中地，海關港口及海域科經風險評估後，決定扣查兩個貨櫃。

海關以X光查驗，X光圖像未見異樣，但關員考慮到走私集團或以合法魚翅魚目混珠，決定打開貨櫃作進一步檢查，發現2個貨櫃內有大量以尼龍袋包裝的魚翅，經漁護署檢查後，確認當中逾九成魚翅為受管制物種。

海關經進一步追查，上月29日於西營盤拘捕一名負責收貨的57歲本地男子。

海域調查組指揮官張國賢表示，海關於2019年1月至今年4月，共破獲38宗走私魚翅涉及瀕危物種案，合共27噸、價值1410萬元的走私魚翅，今次案件為歷來最大宗的單一走私魚翅涉及瀕危物種案件。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，檢獲的魚翅屬於約6米長的長尾鯊及約3米長的鐮狀真鯊兩個物種，為全球熱帶及亞熱帶水域均存在的物種，因物種繁殖能力較弱及遭過度捕撈，2017年被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄2中的易危物種，因此亦受香港法例保護。陳翰奇估算是次案件中，共有31,000條長尾鯊及7500條鐮狀真鯊被宰殺。