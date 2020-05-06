何栢良：「銅芯抗疫口罩似內衣褲」比喻準確　赴醫院或發燒病人勿用 (15:15)

創新及科技局長薛永恒在商台節目被問及「銅芯抗疫口罩似內衣褲」時表示「無錯」，稱這口罩可每日使用，「等於我們的內衣褲一樣，內衣褲用完後都一定要洗」。

何栢良亦稱這比喻「幾準確」，認為銅芯抗疫口罩的6層布料當中，包括含銅防菌布料在內的多層，與製造內衣褲所用布料的要求差不多。節目主持笑言：「其實物料與內衣褲一樣大家唔介意，你個設計唔好差唔多嘛！」何栢良回應稱，這正是「不夠完美，可以改善」的地方，特別是口罩顏色方面，若在外層「有些顏色，觀感上不要太近似（內衣褲）」會較理想。

何栢良指出，銅芯抗疫口罩與其他可重用口罩一樣，有4類場景或人是不適合使用，包括前往醫院、診所、老人院的人；有發燒或呼吸道病徵的病人；正接受檢疫、特別是家居檢疫者，以及他們的同住家人；和確診者或懷疑個案，以及他們的密切接觸者。他解釋，銅芯抗疫口罩可重用，但只能用肥皂水清洗，不可消毒，市民清洗及處理時，口罩表面若沾有病毒可引致環境污染及帶來傳播風險。

他表示，銅芯抗疫口罩的物料測試數據顯示，口罩過濾效果「真是不錯」，大致上等同ASTM Level 1標準，可於一般上學、上班或外出時使用。但他稱，由於這種口罩布料層數較多，若佩戴時間長，呼吸阻力可能較外科口罩大，市民「不妨試下」，惟佩戴時「唔好太多諗內衣褲」。

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