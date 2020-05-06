5涉搶劫青年爭議口供　稱遭警塞毒品誘拿槍威迫認罪 (14:55)

地盤女工周愛秀（48歲）早前承認一項搶劫及一項企圖搶劫罪，還押至5月19日判刑。

否認控罪的5名被告年齡界乎15至21歲，均爭議警誡招認及錄影會面口供的自願性。辯方表示，警員上門拘捕周愛秀兒子時，曾問他：「知唔知反黑係做乜？」，他答「打人」後，警員便說：「你知就好，陣間我哋寫乜嘢，你就答乜嘢」，恐嚇及迫使他認罪。

另一15歲被告的代表律師透露，有警員曾對被告說「一陣整鑊甘你歎」，隨後帶返警署後命令他脫去上衣，並開大冷氣逼他認罪，其間一名有紋身的警員10389，着被告拿起其佩槍，被告受驚下照做，該警便說「支槍上面有你指紋，陣間你唔認就告你搶槍」。辯方又說，有其他警員稱該警曾做臥㡳，故此有紋身。

21歲被告張子軒的代表律師表示，被告被捕時正在酒吧消遣，3名便衣警到場帶他到廁所內，把一包不明物體塞進他褲袋，然後問「你知𠵱啲咩嚟㗎啦？」被告覺得是毒品，感到驚慌，警員又說「你認咗條搶劫罪啦，如果唔係包嘢就係你嘅」。涉事警員下午將出庭作供。

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