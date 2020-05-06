楊潤雄：部分學校安排暑假補課　可按校本處理毋須向教育局申請 (14:30)

楊潤雄指出，復課首兩日學校須注重學生個人衛生習慣、保持社交距離等，學校及學生需時熟習，希望學校運作一段時間才考慮是否放寬措施，調節上課時間。楊潤雄稱，得悉部分學校將延後放暑假，亦有部分學校會安排於暑假補課，他指出相關安排可按校本處理，毋須向教育局申請。他又說，部分年級毋須急於本學年完成所有課程，可於下學年補上教學進度，惟部分年級如中五，由於中六補課時間有限，或需於本學年進行補課。

跨境學童方面，他認為是比較難的問題，需與內地商討，現時香港約有2.7萬名跨境學童，除要考慮對本港的衛生風險，亦要考慮口岸問題。他說，以往學童會從不同口岸往返學校，如維持只以深圳灣口岸過關，得考慮學童的交通問題。萬一復課日仍未能解決有關問題，需與學校商討如何協助跨境學童有效學習。

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