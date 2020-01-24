銅芯抗疫口罩CuMask 8小時接近138萬人登記　薛永恒預告會再派濾芯 (15:25)

【12:20】當局公布，截至中午12時，「銅芯抗疫口罩」（CuMask）登記網站已經有逾100萬人登記。

【10:50】「銅芯抗疫口罩」（CuMask）今早（6日）7時起可在網上登記領取，創新及科技局長薛永恒早上約9時45分在港台節目稱，已有逾17萬個登記，涵蓋超過50萬名香港市民，可見此口罩計劃非常受歡迎。

銅芯抗疫口罩清洗後可重用60次，更換濾芯後可再用。薛永恒預告，政府將會向市民派發多一個濾芯，若市民在今次登記口罩時，於登記表格中揀選「同意」政府可於2021年4月30日之前將提交的資料用於派發其他抗疫用途口罩，屆時政府將按該些資料向市民派發濾芯；若今次登記選了「不同意」，則於派發濾芯時需要重新登記及提交資料。

銅芯抗疫口罩於今早7時起至下月6日可於網上登記，並會由香港郵政以掛號郵件形式上門派發，預計需時約兩星期。薛永恒稱，已及早通知香港郵政作安排，政府亦已預計派遞量，又說今次是港府首度主動向市民寄件，「香港郵政或要增加臨時人手，也辛苦前線的郵差叔叔，過程中或要加班」，會密切留意如何紓緩前線壓力。

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