劉頴匡涉煽惑非法集結拒服從警　3男被控暴動意圖傷人　兩案7．30再訊 (21:16)

警方另起訴3男依次為報稱學生李旭熙（20歲）、運輸工人陳國榮（34歲）及無業楊皓泓（19歲），涉在遮打花園及長江中心一帶襲擊3名警員，同被控一項暴動罪及各被控共5項有意圖傷人罪，今於東區裁判法院提堂。

控罪指稱，3人於今年1月19日在中環遮打花園及長江中心一帶，與不知名的人參與暴動。陳、楊另涉同日在遮打花園，與不知名的人有意圖地傷害高級督察及警員X身體；李、陳則涉同日在中環長江中心一帶，與不知名的人有意圖地傷害高級督察34135、警員X及女警員Y。

控方為涉案警員申請匿名令獲批准，並在庭上透露警方透過閉路電視片段確認3名被告身分，在警誡下亦有招認。3人獲准各以3萬元現金、每星期到警署報到一至兩次及禁足遮打花園一帶等條件保釋。

兩宗案件押後至7月30日，待控方索取法律意見後一同處理。