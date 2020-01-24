劉頴匡涉煽惑非法集結拒服從警　3男被控暴動意圖傷人　兩案7．30再訊 (21:16)

民間集會團隊於1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，團隊發言人劉頴匡事後被控煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令罪，今（5日）在東區裁判法院再提堂。他早前各被控一項煽惑他人參與非法集結及拒絕服從警員命令罪名，今仍毋須答辯，案件押後再訊；劉頴匡繼續獲准保釋外出。
警方另起訴3男依次為報稱學生李旭熙（20歲）、運輸工人陳國榮（34歲）及無業楊皓泓（19歲），涉在遮打花園及長江中心一帶襲擊3名警員，同被控一項暴動罪及各被控共5項有意圖傷人罪，今於東區裁判法院提堂。
控罪指稱，3人於今年1月19日在中環遮打花園及長江中心一帶，與不知名的人參與暴動。陳、楊另涉同日在遮打花園，與不知名的人有意圖地傷害高級督察及警員X身體；李、陳則涉同日在中環長江中心一帶，與不知名的人有意圖地傷害高級督察34135、警員X及女警員Y。
控方為涉案警員申請匿名令獲批准，並在庭上透露警方透過閉路電視片段確認3名被告身分，在警誡下亦有招認。3人獲准各以3萬元現金、每星期到警署報到一至兩次及禁足遮打花園一帶等條件保釋。
兩宗案件押後至7月30日，待控方索取法律意見後一同處理。
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