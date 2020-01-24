CuMask「銅芯抗疫口罩」點樣洗？勿用熱水漂白劑不應擰乾烘乾【短片】 (19:30)

銅芯抗疫口罩CuMask 清洗步驟：

．用肥皂及冷水單獨手洗

．在水中輕輕攪動和按壓，再用清水冲洗乾淨，用乾毛巾輕輕印乾水分，然後晾乾

．口罩包裝時已經臭氧消毒，初次使用前毋須清洗

．用過的口罩必須每日清洗一次，弄污或弄濕後亦應清洗

銅芯抗疫口罩CuMask 清洗注意事項：

．整個口罩清洗，不應取出濾芯

．不可用熱水、漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液清洗，否則會影響口罩功能

．不要擰乾、燙乾或用乾衣機烘乾口罩，以免影響其功能

．不應同時清洗多個銅芯抗疫口罩或與其他衣物混合清洗，以免導致交叉感染

．不建議把其他口罩濾芯放入銅芯抗疫口罩使用，以免影響口罩整體的防護功能

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