CuMask「銅芯抗疫口罩」點樣洗？勿用熱水漂白劑不應擰乾烘乾【短片】 (19:30)

政府今日（5日）宣布，將向所有持有效身分證的香港居民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民明早（6日）7時起可在網上登記，成功登記後約兩星期由香港郵政派送上門。政府在登記網站上載使用及清洗示範短片，提醒市民勿用熱水及漂白劑清洗口罩，以免影響口罩功能。
銅芯抗疫口罩CuMask 清洗步驟：
．用肥皂及冷水單獨手洗
．在水中輕輕攪動和按壓，再用清水冲洗乾淨，用乾毛巾輕輕印乾水分，然後晾乾
．口罩包裝時已經臭氧消毒，初次使用前毋須清洗
．用過的口罩必須每日清洗一次，弄污或弄濕後亦應清洗
銅芯抗疫口罩CuMask 清洗注意事項：
．整個口罩清洗，不應取出濾芯
．不可用熱水、漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液清洗，否則會影響口罩功能
．不要擰乾、燙乾或用乾衣機烘乾口罩，以免影響其功能
．不應同時清洗多個銅芯抗疫口罩或與其他衣物混合清洗，以免導致交叉感染
．不建議把其他口罩濾芯放入銅芯抗疫口罩使用，以免影響口罩整體的防護功能
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