舊居涉僭建　鄧炳強承認「遲咗搬走」　處理上「可以做得好啲」【短片】 (18:01)

《蘋果日報》昨（4日）報道指警務處長鄧炳強曾租住的九龍塘廣播道寶能閣複式單位天台有僭建物，但鄧對此「視若無睹」。鄧炳強今午（5日）在立法會保安事務委員會被追問事件，他重申指控與事實不符，又稱租住單位前地產經紀表明單位沒有非法建築，但他承認回望事件在處理上「可以做得好啲」，例如找專業人士協助查清楚單位有否僭建物，當知悉單位有僭建物後亦應早些搬離。
鄧炳強表示，「如果我有違法行為，我絕對不會逃避責任，但我沒有（違法）」。他說2016年租住涉事單位前，曾問地產代理單位有否非法建築，對方稱沒有，他翻查查冊紀錄，不察覺有僭建物，直至2017年收到信件指出天台有僭建物，他透過地產代理要求跟進，2018年租期結束時，代理稱會盡快處理，他則續租單位。但2019年仍未改善，同年年初他覓新住處，5月簽署新單位租約，「並非因為6月被人起底所以先搬」。
鄧炳強承認身分敏感，有些地方「可以做得好啲」，例如找專業人士「睇清楚、度清楚」單位，又稱自己「係遲咗搬走」， 「應該早啲搬」。
數名警方高層近日被指控寓所有僭建物等問題，公民黨譚文豪於會上批評「你一門三傑，懷疑佔用官地、拎埋警察雪糕筒，全部都係公職人員行為失當」，追問警方會否將陶輝等人停職。鄧炳強說地政總署已展開調查，警方也正就相關行為有否違犯內部指引或《公務員守則》進行調查，但沒回應會否將陶輝等人停職。