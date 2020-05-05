舊居涉僭建　鄧炳強承認「遲咗搬走」　處理上「可以做得好啲」 (18:01)

鄧炳強表示，「如果我有違法行為，我絕對不會逃避責任，但我沒有（違法）」。他說2016年租住涉事單位前，曾問地產代理單位有否非法建築，對方稱沒有，他翻查查冊紀錄，不察覺有僭建物，直至2017年收到信件指出天台有僭建物，他透過地產代理要求跟進，2018年租期結束時，代理稱會盡快處理，他則續租單位。但2019年仍未改善，同年年初他覓新住處，5月簽署新單位租約，「並非因為6月被人起底所以先搬」。

鄧炳強承認身分敏感，有些地方「可以做得好啲」，例如找專業人士「睇清楚、度清楚」單位，又稱自己「係遲咗搬走」， 「應該早啲搬」。

數名警方高層近日被指控寓所有僭建物等問題，公民黨譚文豪於會上批評「你一門三傑，懷疑佔用官地、拎埋警察雪糕筒，全部都係公職人員行為失當」，追問警方會否將陶輝等人停職。鄧炳強說地政總署已展開調查，警方也正就相關行為有否違犯內部指引或《公務員守則》進行調查，但沒回應會否將陶輝等人停職。

相關報道：

地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當

鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進