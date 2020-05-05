美容院將重開業界感開心　將遵守推動防疫衛生措施 (19:20)

指引共有8項內容，包括美容院內人員及顧客需量體溫、所有人要填寫健康申報表、盡量使用即棄物品如手套、牀墊、美容師進行美容療程時必須額外佩戴護目鏡或面罩等。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳稱，目前全港約有7000間美容院，有一半為其會員，指引以自律為主，「客人見不ok，也不會過來」。

香港美容業總會執行委員會委員主席陳秀儀表示，現在宣布美容業界能復業是「遲好過無」，又頻說「好開心」。許慧鳳補充，業界生意額早前跌了九成，盼復業能令生意回升至七成。未來會就自由工作者、無強積金的同業支援問題再徵詢業界，以商討應對方向。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，十分高興有處所能復業，十分歡迎此舉，稱不少業界早前「手停口停」。他又說，處所復業後相信市民出外信心會增加，期望能帶動零售業。

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