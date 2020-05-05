「銅芯抗疫口罩」CuMask明早7時起網上登記　領取方法、日期一覽 (16:18)

政府今午（5日）宣布，將向全港市民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民由明日（6日）起可在網上登記（www.qmask.gov.hk），香港郵政會派送口罩上門。
銅芯抗疫口罩CuMask 領取方法：
．身處香港的市民，可由5月6日早上7時起至6月6日在政府安排的網站登記，之後等候香港郵政派送口罩上門；每份登記最多包括6人（包含一名年滿18歲的主要登記人及5名額外登記人）
．身處海外的市民，可由5月13日起至6月6日，在政府安排的網站登記，但必須提供本地地址以便派遞口罩
．成功登記後，香港郵政一般會在兩星期內上門送遞口罩
．未能在網上登記的市民，可在網上登記期完結後，到郵局出示身分證領取口罩
．為確保小童復課時已有口罩使用，政府將於未來一兩星期開始，直接派發口罩予全港每間小學及幼稚園，讓合共55萬名小學及幼稚園學童每人可獲兩個銅芯抗疫口罩；由於中、幼童尺碼的銅芯抗疫口罩會直接送到全港所有小學及幼稚園，故家長毋須為小學及幼稚園學童上網登記
．政府會透過住宿院舍及社福機構，直接派發口罩予逾14萬名院友、嚴重殘疾者及露宿者
．由於銅芯抗疫口罩有可能導致窒息，故不建議3歲以下嬰幼兒佩戴
更多詳情：www.qmask.gov.hk/faq
銅芯抗疫口罩CuMask可用60次
創新及科技局長薛永恒表示，銅芯抗疫口罩的專利設計由香港紡織及成衣研發中心開發，其中兩層含銅可抗菌，符合ASTM F2100一級的標準，可清洗60次使用，亦可更換濾芯再用。有關設計2018年獲日內瓦國際發明展金獎，薛永恒稱今次派發銅芯抗疫口罩計劃，是把本地研發成果應用於本地，協助香港社會抗疫。
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