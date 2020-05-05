「銅芯抗疫口罩」明早7時起網上登記　領取方法、日期一覽 (16:18)

銅芯抗疫口罩領取方法：

．身處香港的市民，可由5月6日早上7時起至6月6日在政府安排的網站登記，之後等候香港郵政派送口罩上門

．身處海外的市民，可由5月13日起至6月6日，在政府安排的網站登記，但必須提供本地地址以便派遞口罩

．成功登記後，香港郵政一般會在兩星期內上門送遞口罩

．未能在網上登記的市民，可在網上登記期完結後，到郵局出示身分證領取口罩

．為確保小童復課時已有口罩使用，政府將於未來一兩星期開始，直接派發口罩予全港每間小學及幼稚園，讓合共55萬名小學及幼稚園學童每人可獲兩個銅芯抗疫口罩

．政府會透過住宿院舍及社福機構，直接派發口罩予逾14萬名院友、嚴重殘疾者及露宿者

「銅芯抗疫口罩」可用60次

創新及科技局長薛永恒表示，銅芯抗疫口罩的專利設計由香港紡織及成衣研發中心開發，其中兩層含銅可抗菌，符合ASTM F2100一級的標準，可清洗60次使用，亦可更換濾芯再用。有關設計2018年獲日內瓦國際發明展金獎，薛永恒稱今次派發銅芯抗疫口罩計劃，是把本地研發成果應用於本地，協助香港社會抗疫。

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