中年婦惡作劇放鸚鵡入微波爐　警列「懷疑虐待動物」 (21:25)

警方今（5日）中午聯同愛護動物協會人員到該中年婦家中調查，其間愛協欲帶走Oscar檢查，惟該中年婦自稱有情緒病，與愛協人員爭論。下午2時許，她跟隨警員到警署調查，愛協人員則帶走Oscar檢查。

愛協回覆本報時表示，愛協督察與警方中午上門調查時，初步相信涉事鸚鵡狀況良好，頸部雖有少許脫毛，但表現活潑及有精神，未有表面受傷或生病症狀，暫未有受虐證據。愛協督察其後協助警方將鸚鵡主人及鸚鵡送往警署調查。

警方表示，大嶼山警區刑事調查隊第五隊人員接獲報案後，向一名58歲女主人調查，並安排愛協檢查該隻鸚鵡。經初步調查，該鸚鵡身上沒有表面傷痕，案件暫列「懷疑虐待動物」，暫未有人被捕。

此外，大嶼北警署凌晨約2時曾接獲該名女主人報案稱，她曾在社交平台上載其鸚鵡的照片，其後被人以電話滋擾。報案人感到不安並要求備案，案件列作「投訴滋擾」，暫無涉及刑事成分。