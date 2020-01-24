東涌線延線估算造價187億元　超預估造價逾2倍 (17:49)

東涌延線現估算造價為187億元，公民黨立法會議員陳淑莊形容造價「媲美銀河鐵路999」，路政署長陳派明解釋，雖在「鐵路發展策略2014」時交代東涌延線造價約60億元，但當時無計算東涌東站1.2公里鐵路要向北移，加上工程計及機場鐵路掉頭隧道延展段部分（AREOT）費用，相關工程要在中區的大型地底進行工程，價錢不能與過去的觀塘延線比較，透露僅AREOT已佔東涌延線造價的15億元。

運輸及房屋局長陳帆亦表示鐵路價錢為公眾所關心，會待港鐵詳細規劃設計，政府及顧問亦會同步審慎審視數據。項目會以擁有權模式發展，陳帆表示會在落實詳細規劃設計後才能得知地價、物業發展項目等收入，是否可支付建造鐵路費用，如數字上有差距，政府要提供財政支援予港鐵。

至於機管局曾研究接駁東涌東站及機場的穿梭鐵路，魏漢華表示，研究結果指出，如進行相關工程期間，機鐵經過部分路段時要由原來時速135公里，減至50公里，維持最少3至4年，亦會推遲東涌東站完工時間至少1至2年，故決定不推展穿梭鐵路，但機管局會與港鐵繼續考慮其他交通方式，亦會就其他交通配套做研究。

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