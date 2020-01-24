政府6月底每戶派10個單次使用口罩　另派可重用「銅芯抗疫口罩」予香港居民【短片】 (15:37)

特首林鄭月娥今午（5日）召開記者會，公布最新抗疫安排。林鄭月娥宣布，政府將由6月底開始，向每戶市民派發一包10個單次使用口罩，首批共涉3000萬個口罩，毋須登記，口罩將由香港郵政派遞。
政府並將向每名持香港身分證的香港居民，免費派發可重用「銅芯抗疫口罩」（英文名Cu Mask）。林鄭月娥稱，市民在網上登記後，可留在家中等政府把口罩「送上門」。
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其他政府提供口罩的安排：
．透過學校為有需要學生提供一定數量單次使用的口罩，但林鄭月娥強調，原則上應由家長和學校就學生使用的口罩作適當安排
．安老院舍及殘疾人士院舍護理人員，獲提供的口罩由每日一個增至每日兩個，政府提供口罩總數增至每月200萬個
．政府或房委會清潔服務合約外判清潔工，每人每日可獲發口罩數量由一個增至兩個，整體每月供應量增至164萬個
．一次過撥出50萬個口罩提供予私營界別醫護人員，包括中醫師、醫生、牙醫、護士、物理治理師、職業治療師等
．再派發300萬個獲捐贈口罩予長者及弱勢社群；若疫情持續而市場口罩供應仍緊張、且政府沒再收到捐贈口罩，有需要時會動用政府庫存口罩繼續派發
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