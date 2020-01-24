政府6月底每戶派10個單次使用口罩　另派可重用「銅芯抗疫口罩」予香港居民【短片】 (15:37)

政府並將向每名持香港身分證的香港居民，免費派發可重用「銅芯抗疫口罩」（英文名Cu Mask）。林鄭月娥稱，市民在網上登記後，可留在家中等政府把口罩「送上門」。

相關報道：「銅芯抗疫口罩」明早7時起網上登記 領取方法、日期一覽

其他政府提供口罩的安排：

．透過學校為有需要學生提供一定數量單次使用的口罩，但林鄭月娥強調，原則上應由家長和學校就學生使用的口罩作適當安排

．安老院舍及殘疾人士院舍護理人員，獲提供的口罩由每日一個增至每日兩個，政府提供口罩總數增至每月200萬個

．政府或房委會清潔服務合約外判清潔工，每人每日可獲發口罩數量由一個增至兩個，整體每月供應量增至164萬個

．一次過撥出50萬個口罩提供予私營界別醫護人員，包括中醫師、醫生、牙醫、護士、物理治理師、職業治療師等

．再派發300萬個獲捐贈口罩予長者及弱勢社群；若疫情持續而市場口罩供應仍緊張、且政府沒再收到捐贈口罩，有需要時會動用政府庫存口罩繼續派發

新冠肺炎 相關報道：

政府放寬餐飲業每枱上限至8人 健身室美容院酒吧可重開 卡拉OK仍須關閉

政府公布復課安排 中三至中五5．27復課 小四至中二6．8 K3至小三6．15