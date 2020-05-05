香港再出發大聯盟成立　董建華：拒絕攬炒　梁振英：為青年人爭就業 (13:50)

董建華致辭時稱，香港面臨非常嚴峻局面，所有以香港為家的人都認為不能這樣。他稱香港正面對疫情、經濟和政治三大危機，反修例示威將香港弄得支離破碎，反對派不惜攬炒，以汽油彈襲警、製造大殺傷力武器，損害香港共同利益，將香港推向懸崖邊緣，「唔會畀你哋成功」。

董建華：反對派促美干預香港 觸碰「一國兩制」底線

他又痛心香港捲入國際戰場，外部勢力假借人權民主之名鼓動暴力犯罪；個別反對派更要求美國干預香港、中國內部事務，觸碰「一國兩制」原則底線，令人憤怒。他稱，中央堅守「一國兩制」的初心從來無變；成立大聯盟是為香港找路向、辦實事，希望大家不論政見，為香港福祉放下分歧，拒絕暴力、攬炒。

梁振英：爭就業免青年人投閒置散

梁振英表示，香港陷入困局，「病向淺中醫」，暴力事件減少、肺炎疫情暫緩的今日，是部署、推動「香港再出發」的好時機。他稱大聯盟討論後會公布具體工作計劃，大聯盟的工作包括振興經濟，為青年人爭取就業、實習和培訓的機會，避免長時間投閒置散；另會支持和配合特區政府持續做好防疫抗疫工作，周六（9日）開始會派發400萬個兒童口罩，也會派發600萬個成人口罩。

而梁振英被問到大聯盟如何幫助青年搵工，他稱大部分畢業生都是反暴力，能找到工作最好，找不到工作就提供培訓，「總之不能投閒置散」。他指出，大聯盟不是官方機構，無意取代特區政府，早前他與董建華會見特首林鄭月娥時解釋說明大聯盟的構思，亦得到林鄭月娥支持。

對於大聯盟會否推動《基本法》23條立法，大聯盟副秘書長、基本法委員會副主任譚惠珠表示，大聯盟不會特別推動一條法例。

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