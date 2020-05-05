還押壁屋者稱遭私刑虐打　唱《願榮光歸香港》後被掌摑 (14:11)

黃之鋒表示，被捕者還押時已失人身自由，體罰屬無理多餘；他並稱有關還押者仍未經歷審訊，法律上仍是無罪之身。

立法會議員邵家臻稱，政治犯在獄中均被稱「暴動仔」，亦有多項差別待遇，包括與反修例運動相關書籍不能送入內，有囚友因筆記簿寫有「光復香港，時代革命」而被充公。他斥懲教署投訴機制形同虛設，去年更不公布投訴數字，強調應設獨立監懲會。

最近獲保釋的壁屋還押者Jackson稱，其懲教生活歷時數月，在內被暴力對待，每日被粗言侮辱，肉體及心靈也受到很大創傷。另一曾被還押的Tom形容，「權力使人腐化，懲教在獄中有絕對權力，絕對會腐化」，強調定要改革機制。

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