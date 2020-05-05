還押壁屋者稱遭私刑虐打　唱《願榮光歸香港》後被掌摑 (14:11)

反修例風波下，多名示威者被還押，香港眾志秘書長黃之鋒接獲求助個案，稱有5名還押壁屋懲教所、21歲以下被捕者在獄中被虐打，形容程度與酷刑無異，包括要求還押者掌摑自己、以木條、鐵尺打手掌及腳板，又要求他們被打時高呼「thank you sir」，其中，今年2月7日晚，壁屋有還押者唱《願榮光歸香港》，翌日一級懲教助理褟雅達高呼「全部暴動仔同我踎出嚟」，要求他們蹲行至閉路電視未能拍攝的地方並掌摑他們、又要求他們掌摑自己。本報向懲教署查詢，正待回覆。
黃之鋒表示，被捕者還押時已失人身自由，體罰屬無理多餘；他並稱有關還押者仍未經歷審訊，法律上仍是無罪之身。
立法會議員邵家臻稱，政治犯在獄中均被稱「暴動仔」，亦有多項差別待遇，包括與反修例運動相關書籍不能送入內，有囚友因筆記簿寫有「光復香港，時代革命」而被充公。他斥懲教署投訴機制形同虛設，去年更不公布投訴數字，強調應設獨立監懲會。
最近獲保釋的壁屋還押者Jackson稱，其懲教生活歷時數月，在內被暴力對待，每日被粗言侮辱，肉體及心靈也受到很大創傷。另一曾被還押的Tom形容，「權力使人腐化，懲教在獄中有絕對權力，絕對會腐化」，強調定要改革機制。
其他報道：香港再出發大聯盟成立 董建華：拒絕攬炒 梁振英：為青年人爭就業
其他報道：林鄭月娥歡迎按資深大律師意見行事 籲內會首要處理「國歌法」及商標修訂條例