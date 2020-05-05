警再搜聖若瑟英文中學舊校舍　理大：去年11月因實驗室危險品失竊報案 (23:28)

案發當日警方曾展示證物，部分化學品包裝上貼有理大的校徽，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華稱，部分搜獲的危險品及化學品與去年理大失竊案有關。

理大今日回覆本報查詢表示，去年11月16日因發現實驗室內有危險品失竊而向警方報案。關於警方日前於聖若瑟英文中學舊校舍中檢獲危險品，懷疑與去年理大的失竊案有關，理大正全力協助警方進行調查，並鄭重聲明當中並沒有瞞報。由於事件仍在調查，校方稱不宜透露詳情。

警：檢驗後將向理大展示實物作核實

警方稱，昨（4日）向一名理大代表提供相關證物相片，該名代表初步認為附在上述部分容器上的標籤與該校化學實驗室的標籤相類似。警方會待完成檢驗後，向校方展示實物及提供容器內的物質樣本，以便校方核實該批化學物品是否去年11月被盜去的物品。