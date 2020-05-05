黎智英等3人涉非法集結提堂准保釋　另否認刑恐罪8月開審 (16:30)

黎智英另被控於2017年6月4日，在維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚，案件由大律師許卓倫代表；至於涉參與未經批准集結一案則由大律師譚俊傑代表。楊森由大律師陳偉彥代表，李卓人則沒有律師代表。控方由大律師林芷瑩代表。

黎智英否認刑事恐嚇罪，案件排期於8月19至21日進行審訊。控方表示將傳召兩名證人作供，以及於庭上播放黎智英共15分鐘的錄影會面片段。控方同時申請為兩名證人匿名。

辯方指出，預計審訊需時3天，屆時需使用英文審訊。控方不反對黎智英保釋，但要求增加不准離港，以及每周到警署報到一次等條件，辯方提出反對，主任裁判官羅德泉最終批准黎智英以4000元保釋，其間不准離港，以及每周到警署報到一次。

至於三人被控的參與未經批准集結罪，控方申請將案件押後至本月18日提訊，不反對各被告保釋，但要求新增不准離港，以及每周到警署報到一次等條件。辯方指出，控方原同意被告以原有條件保釋，但開庭前5分鐘改變主意。羅官最終批准3人以1000元現金保釋，毋須其他條件。

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