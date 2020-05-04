女大狀涉醫院襲擊八旬輪椅翁開審 (23:20)

女大律師方也方涉嫌去年3月在聖保祿醫院箍着一名坐在輪椅上的86歲老翁頸部，她早前否認一項普通襲擊罪，案件今（4日）在東區裁判法院開審。老翁女兒供稱，案發時她曾報警要求被告離開，罵被告為「死賤雞」和「Bitch」等，又稱其父與被告早有瓜葛。
被告為大律師方也方（57歲），今由資深大律師清洪代表被告，控罪指她於去年3月在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊事主康繼興（86歲）。
事主女兒康夢出庭作供，表示當日帶其父親到醫院看骨科，在診症室門口等候期間，看到被告走向坐在輪椅上的父親，被告用普通話向其父說「我終於找到你了」及「你為什麼不理我？」康夢立即報警，要求被告離開但不果，康夢向被告說「你自己做過啲咩你最清楚」及「死賤雞」等說話，而被告則情緒失控箍其父頸部。
康夢在辯方盤問時否認曾令被告失平衡，強調自己不會碰被告，「因為呢個人太邋遢」。辯方又播放一段錄音，為康夢向被告說：「你係我見過全世界最賤格嘅女人，我終於見到咩叫Bitch。」
康夢另在庭上透露，父親原與其母親同住，在母親過身後，被告2018年3月帶同一名傭人到其父家中，趕走其父家中原來由康夢所聘傭人，又更換大門門鎖，「控制」其父9個月，至同年12月康夢才報警接回其父，康夢指稱被告其間涉轉售其父物業，不讓其父服醫院處方藥物及吃飯。康繼興作供稱，被告是希望得到其財產，更一直說其女兒要害他，直至女兒救他，他才發現被騙。案件聆訊明（5日）續。
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