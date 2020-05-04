女大狀涉醫院襲擊八旬輪椅翁開審 (23:20)

被告為大律師方也方（57歲），今由資深大律師清洪代表被告，控罪指她於去年3月在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊事主康繼興（86歲）。

事主女兒康夢出庭作供，表示當日帶其父親到醫院看骨科，在診症室門口等候期間，看到被告走向坐在輪椅上的父親，被告用普通話向其父說「我終於找到你了」及「你為什麼不理我？」康夢立即報警，要求被告離開但不果，康夢向被告說「你自己做過啲咩你最清楚」及「死賤雞」等說話，而被告則情緒失控箍其父頸部。

康夢在辯方盤問時否認曾令被告失平衡，強調自己不會碰被告，「因為呢個人太邋遢」。辯方又播放一段錄音，為康夢向被告說：「你係我見過全世界最賤格嘅女人，我終於見到咩叫Bitch。」

康夢另在庭上透露，父親原與其母親同住，在母親過身後，被告2018年3月帶同一名傭人到其父家中，趕走其父家中原來由康夢所聘傭人，又更換大門門鎖，「控制」其父9個月，至同年12月康夢才報警接回其父，康夢指稱被告其間涉轉售其父物業，不讓其父服醫院處方藥物及吃飯。康繼興作供稱，被告是希望得到其財產，更一直說其女兒要害他，直至女兒救他，他才發現被騙。案件聆訊明（5日）續。

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