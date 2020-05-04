女子打麻將輸錢疑有人出千　認指使兒子糾黨搶劫兩「雀友」 (21:30)

首被告周愛秀（48歲）承認一項搶劫及一項企圖搶劫罪，還押至5月19日判刑。至於周愛秀的15歲兒子及另外4名同黨，包括另一15歲被告、17歲被告、18歲被告潘有志，以及21歲被告張子軒，他們均否認搶劫及串謀搶劫罪受審。另兩名涉案者已於早前認罪。

根據周愛秀認罪的案情，陸澤菊前年12月16日凌晨獨自回家，走上5樓樓梯時，遭周愛秀的兒子在內共4名男子捂着嘴巴及箍着雙臂搶劫，被偷去手袋內8000元港幣及500元人民幣。翌日，深水埗一間會所的職員何琼在會所外遭5名男子打劫 ，掙扎求助下，眾人搶劫不遂逃去。

警方翻查閉路電視片段，認出一眾被告，經調查後發現周愛秀涉案。周愛秀在警誡下表示，她與兩名事主打麻將輸了很多錢，懷疑對方「出千」，遂指使其兒子在內的7人搶劫兩名事主。警方亦檢索到被告及另外7名被告同在一個名為「做野」的通訊群組，內容與兩宗搶劫案脗合。

其他報道：「岳衣男」認襲警否認持棍拒捕 下月11日開審

其他報道：控鄧炳強聶德權公職人員行為失當 郭卓堅稱有警以現金補償加班

其他報道：被控無牌管有無線電通訊器具 商人海關職員准保釋