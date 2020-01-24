DSE中文科被形容題目較簡單　教師：不再是「死亡之卷」 (17:15)

相關報道：DSE中文科首日開考 閱讀卷考台灣作家著作《夢中的父親》

今年閱讀卷乙部「閱讀能力考材」，其中一篇文章是台灣作家利格拉樂．阿烏的《夢中的父親》。教協理事、聖公會聖三一堂中學中文科教師張珉聰指出，文章談及作者父親的故鄉情懷，以及作者對雙親的思念，是較典型的記敘抒情文章，考生較熟悉。

張珉聰又稱，閱讀卷兼顧了不同能力的考生，有題目讓考生「執分」，亦有深層次題目分高下。他說，以往題目較主觀，考生要揣摩考評局的答案，但今次的問題較客觀、直接。

至於寫作卷，考生須三選一作答。其中一題要求考生描寫一位最能體現「嚴以律己，寬以待人」美德的人。張珉聰相信，考生對這句名言耳熟能詳，題目貼近生活。有一題則要求考生以「微笑以對」為題作文，他說此題較易理解，有較多考生選答。

應屆考生容同學認為，兩份卷不算太難。她說，作文選答以「微笑以對」的一題，當中引用港人積極抗疫，以及失明失聰的美國作家海倫凱勒作例，解釋如何在各種處境都能微笑以對。另一考生葉同學稱，閱讀卷範文部分較以往容易，而以前中文科DSE題目也有有關親情的篇章，今年再有類似題材文章，她覺得易掌握。

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