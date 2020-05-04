楊永強：考慮放寬防疫措施需與業界溝通 (16:43)

本港截至今日（4日）連續15天沒有本地感染新型冠狀病毒個案，團結香港基金研究委員會會員、中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強今日出席一個論壇時表示，政府考慮放寬防疫措施時需與業界溝通，例如對食肆的營業限制可由每張枱限坐4人放寬到6人，但同時要看業界可以做到什麼防疫措施，例如一定要向顧客提供洗手液和使用公筷等。
至於邊境措施，楊永強說，政府除了在口岸為抵港旅客進行病毒檢測，亦應要求他們來港前先在政府指定機構檢測病毒。他又說，相信未來幾個月市民都不能到海外，但他舉例稱，韓國、內地、台灣和澳門等地疫情已受控，稍後時間市民若要外遊，可選擇這些地點。
楊永強說又認為，市民不要覺得日後一定會研發出疫苗，舉例稱HIV（愛滋病毒）已出現多時，但到現時仍未有有效疫苗。
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