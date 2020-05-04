楊永強：考慮放寬防疫措施需與業界溝通 (16:43)

至於邊境措施，楊永強說，政府除了在口岸為抵港旅客進行病毒檢測，亦應要求他們來港前先在政府指定機構檢測病毒。他又說，相信未來幾個月市民都不能到海外，但他舉例稱，韓國、內地、台灣和澳門等地疫情已受控，稍後時間市民若要外遊，可選擇這些地點。

楊永強說又認為，市民不要覺得日後一定會研發出疫苗，舉例稱HIV（愛滋病毒）已出現多時，但到現時仍未有有效疫苗。

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