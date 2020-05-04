郭榮鏗：外間法律意見顯示不熟悉立會運作　無助解決政治問題 (16:45)

郭榮鏗說，去年10月15日的會議上獲得立法會秘書處和法律顧問的意見，內會主席將成為行管會副主席，與立法會保安等事宜有直接關係，法律顧問認為有合理基礎讓他作為主持處理相關動議。他批評，外間資深大律師無解釋為何他不能處理委員就行管會和保安問題提出的議案。

他指出，外間資深大律師的意見打破立法會傳統和做事方式，相關意見稱原本內會主席在新主席未選出前，有內會主席具備的所有一般權力，處理內會一般事務，但郭表示外間法律意見也承認此容易濫權。

他批評，兩位資深大律師不認識立法會運作，對解決立法會政治問題完全無幫助。他又說，對兩位資深大律師指他在3月13日內會說承認是為了政治目的而拖延內會主席選舉，郭榮鏗認為斷章取義、「上綱上線」。

郭榮鏗稱，會繼續不偏不倚地主持會議，非常不希望周五（8日）開會時「鬧雙胞胎」或出現難看的場面，亦不希望原內會主席李慧琼「拎住份意見書就做佢認為應該做的事」。

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