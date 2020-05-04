張宇人促政府放寬對食肆等處所限制 (14:40)

張宇人認為，只要員工沒有發燒，便不用擔心每枱坐多少人。有報道稱政府有意放寬至8人一枱，張宇人稱「咩嘢放寬都幫到手」，亦希望政府可盡早決定，讓業界在周末的母親節期間，回復去年八至九成的生意額。

現有11類表列處所須關閉，張宇人期望可放寬限制，獨立處理每類處所，稱各行業有不同特色，有些要放寬多點才有營業空間，「揸得太死無意思」，如酒吧多為小店， 若限制1.5米距離，即使開業，營運亦相當辛苦。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，有美容院及健身中心已自行訂立衛生守則，相信可確保場所衛生，給予客人信心。

張宇人提醒，第一輪「防疫抗疫基金」對飲食界的資助今（4日）截止申請，而第二輪按面積申請的一筆過資助，相信亦可在明日（5日）起接受申請。

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