運輸署牌照即時申請櫃位續暫停：保社交距離減播毒風險 (21:10)

【21:10】運輸署回應稱，為保持社交距離以作為持續減低病毒傳播風險的措施，運輸署轄下的牌照事務處維持暫停即時申請的櫃位服務。市民可透過網上預約，到相關牌照事務處辦理續領正式駕駛執照/車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的申請，亦可經投遞箱、郵寄或網上遞交個別種類的牌照申請。

運輸署已逐步增加網上預約服務名額，並呼籲市民應盡量使用網上預約服務，以辦理牌照申請。各牌照事務處的服務時間為星期一至五上午9時至下午5時。

【11:49】記者今早到位於長沙灣政府合署的運輸署九龍牌照事務處了解，門外貼有告示稱即時申請的櫃台服務繼續暫停，目前僅開放4個櫃位予有預約者內進辦證，門外放有投遞箱予市民投交申請表及支票。

辦事處門外有5名已預約的市民排隊等候辦證，另有逾20名沒有預約的市民聚集，他們均誤以為牌照服務全面恢復，紛紛前來續牌，抵埗後才獲悉服務依舊，只能即時投遞申請表預約。

巴士司機曾先生表示，其駕駛執照將於7月到期，因以為牌照服務今日全面恢復，早上特意從元朗寓所趕赴長沙灣運輸署續牌。他稱自己沒有帶備支票及回郵信封，無法即時投遞申請表，只好待署方服務全面恢復後「走多轉」。

司機馬先生表示，他較早前把自己的車牌號碼拍賣，故要申請新車牌號碼，惟受疫情影響拖延至今。他稱座駕仍然使用已拍賣的車牌及行車證，必須即時辦理換領新車牌號碼，座駕才能繼續行駛，因此不會考慮投遞預約服務。

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