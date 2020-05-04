許樹昌：派口罩或致人群聚集　何栢良料短期內有證據顯示本地傳播鏈中斷 (13:35)

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（3日）透露，港府將向全民派發可重用口罩，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（4日）接受商台節目訪問時稱，不知道政府計劃派發可重用口罩的詳情，但認為如果要市民前往領取，可能導致人群聚集，需考慮派發方式。
另外，限聚令等限制社交距離措施周四（7日）屆滿，本港至昨日連續14天沒本地個案，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在港台節目表示，相信短時間內會有確實證據看到本地傳播鏈中斷，又說可考慮放寬限聚令。
何栢良指出，如果至本月17日仍是本地零感染，即連續28日零本地確診個案，可以完全取消限聚令，但室內高危場所如公共交通工具，需強制市民戴口罩。他續稱，現時本港主要的防疫措施有4類，分別是邊境人流限制、主動檢測個案、全民戴口罩及社交疏離措施，他認為社交疏離措施是輔助性，首3類措施屬源頭控制，比社交疏離措施更重要。
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