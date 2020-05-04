反修例事件首度有被捕者認暴動罪　下周五判刑 (13:50)

被告冼嘉豪答辯前表示，考慮控方證據後才得出認罪決定，同時呼籲「香港人掙扎」。控罪指出，被告於2019年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他人參與暴動。

辯方求情表示，被告是熱情的年輕人，對未來抱有夢想，無論其家人、同事、朋友，都意想不到被告是暴力的人，稱他案發時行為與本性不符。辯方又說，被告「沒有一天不後悔」，他今年初已立意認罪，候判過程感十分煎熬，現在知道暴力是不可接受，覺得自己欠「同路人」一個道歉。

辯方呈上多封求情信，其師長均稱他是善良的人，僱主亦表示他出獄後會重新聘請他。辯方強調，控方只能證明被告與立法會綜合大樓公眾入口外的衝突有關，涉案只有3至5分鐘，又指出被告只是情緒高漲而犯案，他向警方投擲的物品是隨手撿獲，並非帶到現場，望法庭接納他不是預謀犯案。

控方案情指出，被告案發當日下午3時許，穿黑衣黑褲及白色口罩，在立法會綜合大樓公眾入口外衝擊警方防線，包括拋擲雨傘及頭盔。當警方施放催淚彈後，被告依然未有後退，並繼續向警方擲物，終於即場遭制服被捕，被告在警誡下承認參與非法集結。

冼嘉豪另被控兩項抗拒警務人員罪，即於同日同地抗拒執行職責的警務人員，即警長34730及警員20338。在法庭同意下，此兩項控罪交由法庭存檔，不予起訴。