巴裔港人檢疫獲豬肉食品　區議員批港府不尊重信仰 (20:09)

政府上周四（4月30日）安排專機接載319名滯留巴基斯坦的香港居民返港，他們現於火炭駿洋邨接受14天強制檢疫。民主黨觀塘區議員莫建成接獲巴裔港人家庭投訴，稱獲政府工作人員派發豬肉製食品，違反其伊斯蘭教規。
巴裔港人葉先生一家五口，包括3名3至6歲的子女於駿洋邨檢疫中心作14天強制檢疫。他接受訪問時表示，現時齋戒期間，他可選擇齋戒餐單，一天只進食兩次，其子女需要正常飲食，卻獲送辛辣的食物，年幼子女根本難以進食，他要求發送額外食品，昨日及今日（5月2日及3日）均獲發豬肉製食品，包括火腿三文治和含有豬肉的杯麵，有違其伊斯蘭教規，縱使他再三反映，「工作人員說沒辦法，有什麼就送什麼給我們」。葉先生亦投訴稱，其所在單位內發現蟑螂和蚊，衛生情況惡劣。
莫建成表示，政府向葉先生一家提供含有豬肉的食物，是不尊重信仰的表現，莫已安排一些合適的食物送到駿洋邨給他們。
同於駿洋邨接受強制檢疫的巴裔香港中學生Ali說，入住前獲三類食物選項，包括普通食物、伊斯蘭食品及為齋戒而設、一日兩餐的伊斯蘭食品，還有巴裔工作人員向他們解釋情況。Ali表示，送來的食物偏涼，相信是運送需時所致，又稱向駿洋邨工作人員表達物品需求，物品一般在10至20分鐘內送到。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 巴基斯坦 伊斯蘭教 駿洋邨 編輯推介