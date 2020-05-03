巴裔港人檢疫獲豬肉食品　區議員批港府不尊重信仰 (20:09)

巴裔港人葉先生一家五口，包括3名3至6歲的子女於駿洋邨檢疫中心作14天強制檢疫。他接受訪問時表示，現時齋戒期間，他可選擇齋戒餐單，一天只進食兩次，其子女需要正常飲食，卻獲送辛辣的食物，年幼子女根本難以進食，他要求發送額外食品，昨日及今日（5月2日及3日）均獲發豬肉製食品，包括火腿三文治和含有豬肉的杯麵，有違其伊斯蘭教規，縱使他再三反映，「工作人員說沒辦法，有什麼就送什麼給我們」。葉先生亦投訴稱，其所在單位內發現蟑螂和蚊，衛生情況惡劣。

莫建成表示，政府向葉先生一家提供含有豬肉的食物，是不尊重信仰的表現，莫已安排一些合適的食物送到駿洋邨給他們。

同於駿洋邨接受強制檢疫的巴裔香港中學生Ali說，入住前獲三類食物選項，包括普通食物、伊斯蘭食品及為齋戒而設、一日兩餐的伊斯蘭食品，還有巴裔工作人員向他們解釋情況。Ali表示，送來的食物偏涼，相信是運送需時所致，又稱向駿洋邨工作人員表達物品需求，物品一般在10至20分鐘內送到。

新冠肺炎 相關報道：

本港今無新冠病毒新增個案 連續14天無本地確診

羅致光：料6月底前可發放在職家庭及學生資助特別津貼

袁國勇：疫情放緩有條件放鬆防疫措施 港府將全民派可重用口罩