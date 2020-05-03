醫管局三階段恢復非緊急服務　擬先重開診斷檢查 (19:15)

本港共有879名確診或疑似新冠病毒患者出院，至今（3日）有175人仍留院。醫管局在facebook發布片段，張子峯表示，恢復服務最重要的考量是病人、醫護人員的安全，因此不能着急。由於疫情不穩定，服務隨時要再削減，「突然開得很快的話，震盪會比較大，對大家不好」。

張子峯指出，醫管局會分三階段恢復服務，首階段會重新開展診斷及檢查服務；其次是門診及日間服務，主要跟進出院患者病情；最後會恢復住院服務，包括入院接受非緊急手術的患者，局方會因應感染控制而限制住院人數。每間醫院會根據實際環境及運作逐步恢復。

消息人士表示，各大專科的統籌委員會須商討及協調重啟服務的次序，早前部分醫院曾恢復部分「通波仔」服務，但3月中出現回港避疫潮，服務再次中斷；另大腸內窺鏡的輪候人數較多，希望可逐步恢復。據悉，當局期望5、6月能逐步回復非緊急服務運作。