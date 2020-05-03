脊髓肌肉萎縮症患者盼政府安排用藥　「令自己呼吸得到，繼續讀書」 (15:27)

聯盟今年初曾去信特首，請求早日安排成年病人用藥，但4月下旬獲食物及衛生局回覆，稱「未有實證顯示用藥能為兒童期發病的成年患者帶來顯著效用」而拒絕請求。

兒童腦神經科專科醫生廖鑑添指出，國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）4月初發表一項研究，研究對比德國10所教學醫院內173名16至65歲的SMA患者用藥前後的活動能力，就患者日常動作、上肢活動能力及限時內步行距離評分；結果顯示在用藥14個月後，四成患者的活動能力有改善。

曾建平質疑政府「不是沒有實證，而是看不到實證」。他說，唯一在本港可用藥的成年SMA患者、曾親手向特首遞請願信的周佩珊，兩年前開始用藥後，已由終日用呼吸機，變成現時日間可自行呼吸，亦可進食小量固體食物。

30多歲社工游嘉敏自幼患SMA，如今不可自行上廁所、洗澡，睡覺時需要呼吸機協助；她正就讀博士學位，但醫生對她說如果呼吸能力衰退，傷到腦細胞「就會變蠢」。游嘉敏稱「讀書就是想變得聰明」，「自己願望好卑微，只是想用藥令自己呼吸得到，繼續讀書」。